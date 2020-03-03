Almanlardan Türkiye'ye övgü! "İdlib'de 7 yıldır..."

Alman Der Spiegel dergisi İdlib ile ilgili önemli bir analiz yayımladı. Analizde, Beşar Esed rejiminin iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana ilk defa bu kadar büyük kayıp verdiği belirtildi. Öte yandan analizde, Türkiye'nin, Suriye- Rusya koalisyonuna büyük bir saldırı düzenlediği belirtilerek, "Batı'nın 7 yıldır başaramadığı bir şeyi başarıyorlar" diyerek Türkiye'ye övgü yağdırdı.

Almanya'da yayın yapan haftalık Der Spiegel dergisinde, Suriye'nin İdlib kentinde artan gerilime dair bir analiz yayımladı. Analizde, Avrupa'ya ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'ya sert eleştiriler getirildi.



ALMANLARDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ! "İDLİB'DE 7 YILDIR..."



Rusya'nın 1 milyon insanı bombaladığı aktarılan yazıda, "Şimdi Türkiye, Suriye-Rusya koalisyonuna büyük bir saldırı düzenliyor. Ve Türkiye, Batı'nın yedi yıldır başaramadığı bir şeyi başarıyor" denildi.

"ERDOĞAN SALDIRDI, RUSYA SESSİZ KALDI" BAŞLIĞIYLA VERİLDİ

Christoph Reuter tarafından kaleme alınan "Erdoğan saldırdı, Putin sessiz kaldı" başlıklı yazıda, "İlk olarak Rus hava kuvvetleri 1 milyon sivili bombaladı. Şimdi Türkiye, Suriye-Rusya koalisyonuna büyük bir saldırı düzenliyor. Ve Türkiye, Batı'nın yedi yıldır başaramadığı bir şeyi başarıyor" denildi.

"SONUNDA BUNU YAPAN TÜRKİYE OLDU"

Analiz yazısında, Avrupa'nın, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un "İdlib kan gölüne dönecek" uyarısına rağmen hiçbir şey yapmadığı hatırlatılarak, "Sonunda bunu yapan Türkiye oldu" denildi.

TÜRKİYE'NİN YERLİ SİLAHLARI ÖVÜLDÜ

Christoph Reuter, Türkiye'nin milli ve yerli silah hamlesini de ele aldı. İdlib'de rejime yapılan operasyonların yerli üretim son teknoloji silahlarla yapıldığını belirterek Esed güçlerine verilen hasarı rakamlarla anlattı.



