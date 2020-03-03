Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına tokat gibi cevap
Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım" ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Mass'a cevap vermekte gecikmedi. Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına "AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas." şeklinde cevap verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
AVRUPALI YÜZSÜZLÜĞÜ
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan ''Türkiye'nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor. Biz onların jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz.'' paylaşımında bulunmuştu.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN NET CEVAP
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu ayrıca Maas'a AB'nin sorumluluklarını hatırlatarak, ''AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'' sorusunu yöneltti.
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