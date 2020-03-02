Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sınır kapılarının göçmenlere açılması hakkında çarpıcı açıklama

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Borisov yapılan zirvenin ardından basın karşısına çıktı. İki lider de Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği 6 milyar euroyu ödemedi. Artık biz de bu rakamı istemiyoruz. Kimse Türkiye'nin onuruyla oynayamaz" dedi.

Başkan Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Ankara'da basın karşısına çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de ağırladığı Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

"Bugün Sayın Borisov ile yaptığımız görüşmenin büyük bir bölümü İdlib'de askerlerimize karşı gerçekleşen saldırı değerlendirildi. Ana gündem maddemiz Suriye'deki gelişmeler oldu. Sayın Borisov baş sağlığı dileğinde bulunurken desteklerini de açıkça belirtti."

"Aylar önce adil bir yük paylaşımına Avrupa Birliği bizimle birlikte çalışmazsa kapıları açacağımızı söylemiştik. 18 Mart 2016'da yayınladığımız bildiride yer alanları harfiyen yerine getirdik. Bu kapsamında adil yük ve sorumluluk paylaşımı yönündeki beklentilerimiz karşılıksız kaldı. Avrupa Birliği ise 16 Mart bildirisinin maddelerini yerine getirmemiştir. Bugün de çifte standart uygulamaktadırlar. Avrupa Birliği'nin önde gelenleri Türkiye'nin yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? 40 milyar dolar harcadık. Söz verdiniz, 1 yıl içinde 6 milyar dolar verecektiniz. Bize değil, STK'lara vereceklerdi. Bunu verdiler mi, hayır. Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar dolar vereceklerini söylüyor. Siz kimi kandırıyorsunuz. 40 milyar doları harcayan Türkiye, onların vereceği parayı da bulur, üretir. Türkiye'nin onuru ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur."

Sığınmacılar, mülteciler bulundukları ülkeleri terk etmekte, gidecekleri ülkeleri seçmekte özgürdürler. Uluslararası kanuna göre bu kişilerin zorla bir ülkede tutulması mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılmaktadırlar. Charles Michel Türkiye-Yunanistan sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Sınırda yapılanları göreceğini umuyorum.

Bulgaristan ile mükemmel olarak nitelendireceğim bir dayanışma ve işbirliğimiz var. Bu işbirliği ve dayanışmanın diğer Avrupa ülkelerinde de olmasını diliyorum. Sayın Borisov'a bu anlamlı ziyareti için teşekkür ediyorum. Şimdiden yarın ki Bulgar gününü kutluyorum.

Ülkemizden çıkmakta olan mülteciler adil paylaşım sürecindeki sorunun nedenidir. Yüzbinler kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi vardı. Avrupa Birliği sözünde durmadı. Yunan askerinin 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması bu süreci etkilemiştir. Nasıl olsa Türkiye 9 yıldır bu göçmeleri baktı, besledi. Galiba diyorlar ki, '19 sene daha bakarlar.' Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok."

Borisov'un açıklamalarından derlenenler;

Koronavirüs konusunda bizim elimizde olmayan imkanlar için hemen Sağlık Bakanınızı çağırdığınız ve bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Dünya genelinde zor bulunan filtreli maskelerin bize temin edilmesi hususunda bize yardımcı olacağınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye, Çin ve Hindistan da üretilen bu maskeler için yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.

Perşembe günü Moskova'da gerçekleştireceğiniz Suriye'deki gelişmeler için çözüm bulacağınıza inanıyorum.

Yüz binlerce mülteci sınırlarımıza geliyor. Sofya'da 3'lü ve daha büyük bir toplantı yapılacağı konusunda büyük çaba harcadım. Bu toplantı esnasında öldürülen göçmenler hakkında bilgi geldi. Her şeyden önce iyi komşuluk ilişkilerine güveniyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde aylarda çözüm bulacağız"