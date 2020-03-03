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Koronavirüs için diz çöküp özür diledi: İstemeden yaydık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
KORONAVİRÜS İÇİN DİZ ÇÖKÜP ÖZÜR DİLEDİ

’de, koronavirüsü salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşları içinde özür diledi. Kameraların karşısına çıkarak diz çöken , “Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum." dedi.

Koronavirüsü başta olmak üzere dünya genelinde yayılıyor. Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü 'de salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri özür diledi.

Kameraların karşısına çıkarak diz çöken Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri , virüsü istemeden yaydıklarını belirterek, "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" dedi.

"HÜKÜMETİN DE AFFINA SIĞINIYORUM"

Gözyaşlarını tutamayan ve ağlayan Man-hee, "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum" açıklamasını yaptı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore'deki koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD ve İtalya'da koronavirüs bilançosu artıyor. ABD'de 6'ya ve İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Suudi Arabistan, Senegal, Tunus, Portekiz, Ürdün ve Fas'ta ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi.

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