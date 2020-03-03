Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.
Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD, Afganistan'daki askerlerini çekecek
- İran destekli teröristlere ait İHA düşürüldü
- Merkel'den İdlib için ateşkes mesajı
- Cebel Zaviye bölgesi geri alındı
- 18 kişi daha koronavirüsten öldü
- Rusya İdlib'de sivilleri vurdu
- Terör örgütü YPG, 4 Süryani'yi kaçırdı
- Filistinlilere gaz, ses ve göz yaşartıcı bomba attılar
- Cumhurbaşkanlığı: AB, Türkiye'yi tek başına bıraktı
- Avrupa'da mülteci korkusu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?