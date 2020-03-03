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Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
BAKAN AKAR, JEFFREY VE SATTERFİELD'İ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı , ABD Suriye Özel Temsilcisi ve ABD Ankara Büyükelçisi 'i kabul etti. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı , ABD Suriye Özel Temsilcisi ve ABD Ankara Büyükelçisi 'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

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