Son dakika: Merkel'den İdlib için ateşkes mesajı
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Merkel, İdlib için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Merkel, 11. Uyum Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan düzensiz göçmenler ve İdlib'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son günlerde yaşananların Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Merkel, Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.
Merkel, İdlib'de yaşananlardan dolayı Türkiye'deki durumun ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.
- "YÜZ BİNLERCE SURİYELİ İÇİN GÜVENLİ BÖLGEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Son haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yaptığını anımsatan Merkel, "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, 3 milyondan fazla Suriyeli, yaklaşık 1 milyon Afganlı ve İranlı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'deki durumun İdlib'deki gelişmelerden dolayı zorlaştığını anlayabildiğini ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, Suriye tarafındaki mülteciler için insani yardım, ateşkes ve Türkiye için ek yardım konularını ele aldığını aktaran Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Avrupa'dan) yeterince destek görmediğini düşündüğünü aktardı.
Merkel, bundan dolayı Türk hükumetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'dan daha çok şey beklemelerini anlayabildiğini yineleyerek, ancak bu memnuniyetsizliğin mültecilerin üzerinden gösterilmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti.
Türkiye'nin özellikle İdlib konusunda büyük bir görevle karşı karşıya kaldığını dile getiren Merkel, Türk hükümetiyle mülteciler konusunda görüşmek gerektiğini de kaydetti.
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