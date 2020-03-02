Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu'ndan hain İdlib saldırısı hakkında açıklama

Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Tehlikeli bir adım. Bütün anlaşmaları ve ittifakları açık bir şekilde göz ardı eden bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. NATO'nun 5. maddesinin yürürlüğe konulması çağrısında bulunuyoruz. Türk halkının kanlarının müznip ve hainler tarafından aynı ölüm makinesiyle demeç edildiği bu mühim kazada onlara desteklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu, Suriye'nin kuzeyindeki Türk güçlerine Rusya, İran ve müttefiklerinin desteklediği Suriye rejim uçakları tarafından düzenlenen ve 33 Türk askerinin şehid olduğu ve 36'dan fazla yaralının olduğu Suriye'nin İdlib kentindeki insani ve güvenlik durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı sırada gerçekleşen hain saldırıyı takip etmiştir.

Tehlikeli bir adım ve BM'de dahil tüm taraflar arasında yapılan bütün anlaşmaları ve ittifakları açık bir şekilde göz ardı eden bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yukarıda zikrettiklerimize dayanarak şunları vurguluyoruz:

"BÜTÜN PROTOKOLLERİN AÇIK BİR İHLALİDİR"

- Sonuncusu İdlib'de gerçekleşen tüm Suriye'de masum insanların sistematik olarak yerlerinden edilmesi ve toplu katliamların yasadışılığı, uluslararası insani hukukun kurallarının ve özellikle Cenevre Antlaşması ve onu tamamlayıcı bütün protokollerin açık bir ihlalidir.

"DESTEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

-Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına, hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara şifalar niyaz ediyoruz. Suriye ve Türk halkının kanlarının müznip ve hainler tarafından aynı ölüm makinesiyle demeç edildiği bu mühim kazada onlara desteklerimizi sunuyoruz.

"5. MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI ÇAĞRISI"

-İttifakın herhangi bir üyesinin toprağının, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin birliği tarafından tehdit edildiğini hissettiğinde bütün üyelerle görüşme isteyebileceğini belirten NATO tüzüğünün 4. maddesinin etkinleştirilmesi talebine kıymet veriyoruz. Bir NATO üyesine yapılan üçüncü taraf saldırısını ittifakın tamamına yönelik bir saldırı olarak gören tüzüğün 5. Maddesinin yürürlüğe konulması çağrısında bulunuyoruz.

GERÇEK VE ACİL MÜDAHALELER YAPMAYA...

-Uluslararası toplumu, Avrupa Birliğini Suriye halkının sistematik ve devamlı bir şekilde onurlu bir yaşam kapasitesinin, mirasının, hakkının, özgür düşüncesinin, siyasi duruşunun, dini inancının hedef alınmasının durdurulması konusunda gerçek ve acil müdahaleler yapmaya, Türkiye'nin kararlara, uluslararası kanunlara ve Suriye yönetimi ve müttefiklerini yönetmekle görevli taraflar arasında yapılan anlaşmalara uyan hamle ve operasyonlarını savunmaya, İdlib'te acil ve müstemir ateşkesin ilanına ve Suriye rejiminin Soçi anlaşması sınırlarına geri çekilmesine davet ediyoruz. -İnsan hakları örgütlerini, Sivil toplum örgütlerini, Uluslararası, İslam ve Arap dünyası kamuoyunu ve Suriyelilerin topraklarında yaşama hakkını desteklemeleri konusunda tavır takınmaya çağırıyoruz. Ve aynı şekilde Türkiye'nin halkını, sınırlarını, güvenliğini ve çıkarlarını korumaya yönelik girişimlerini ve ölümden kaçan Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın sonuçlarını desteklemeye davet ediyoruz.

---------------İmzalayanlar--------------

1. Dr.Bassam El Abdulla Dwehi, Fikir ve Stratejik Çalışmalar Formu Başkanı.

2. Tarek Al-Haşemi, Eski Irak Devlet Başkanı yardımcısı.

3. As'ad Mustafa, Eski Bakan, Suriye.

4. Al-Şeyh Muhammed Al-Hasan Al-Dodo, Ulema Eğitim Merkezi Başkanı ve Abdullah Bin Yasin Üniversite Rektörü/ Moritanya.

5. Hammadi Al-Jabali, Tunus Eski Başbakanı.

6. Mohammed Hikmet Velit, Suriye'de İhvan-ı Müslim'in Genel Gözlemcisi.

7. Al-Şeyh Muhammed Gallam Al-Şeyh. Moritanya Eski Meclis Başkan Yardımcısı.

8. Naji Haraj. İnsan Hakları Savunucusu.

9. Mohammed Mubarek Ahmed, Avukat ve Hukukçu ve Üniversite Profesörü, Moritanya.

10. Zuhayr Salem, Şark-ı Arabi Stratejik ve Kültürel Çalışmalar Merkez Başkanı.

11. Mohammed Faruk Tayfur, Suriye (Sezer) Merkezi Genel Başkanı ve İhvan-ı Müslim'in Siyasi Büro Üyesi, Suriye.

12. Mohammed Jamal Haşmet, Üniversite Profesörü, Mısır Meclisi Milletvekili.

13. Mohammed Mukarrem Bal'avi, Asya ve Ortadoğu Forumu Başkanı.

14. Nacib Said Ganem, Eski Yemen Bakanı ve Milletvekili.

15. Mustafa Kamel, Vucuhat Nazar Gazetesi Başyazarı.

16. Mohammed Al-Fakih, Doktor ve Al-Aal ve Al-Ashab Derneği Genel Yazarı, Tanca, Fas.

17. Ömer Abdel Aziz Muşavvah, Suriye Milli Konseyi Genel Sekreterlik Üyesi.

18. Abdel Munim Al-Sinni, Uluslararası Halkların Dostluk Konsey Genel Sekreteri, Sudan.

19. Amani Mohammed Hasan Ujeymi, Aşrakat Entelektüel üretim Organizasyonu Müdürü, Sudan.

20. Ahmad Matar, Arap Ekonomik Çalışmalar Merkez Başkanı, Türkiye.

21. Lina Ali Al-Hasan, Edebiyat ve Eleştiri Doktoru, Suriyeli Politikacı.

22. Nasır Fahd Al-Duwayla, Hukuk Doktoru, Kuveyt Eski Milletvekili.

23. Abdel Mavcud Al-Durdiri, Mısır Milletvekili (2012), Üniversite Profesörü.

24. Sabri Samira, Araştırmacı ve analist, Politika, Ekonomi ve Genel politikalar Profesörü. Ürdün ve ABD genel Liderlerden.

25. Basem Hatahit, Avrupa Birliği Uzmanı.

26. Dr. Abdel Aziz Al-Hac Mustafa, Suriye Araştırmaları Bölüm Başkanı/ Umayya Araştırmalar ve stratejik Çalışmalar Merkezi, Eleştiri Profesörü, Osmanlı Üniversitesi, Gaziantep.

27. Hamzah Mansour, Ürdünlü Siyasetçi ve Fikir Adamı, Eski Cebhet El-Amel Al-İslami Genel Sekreteri/ Ürdün.

28. Ömer İskender, Politik Araştırmacı ve Analist.

29. Abdullah Zizan, Suriyeli Politik Yazar.

30. Ammar Al-Masri, Suriyeli Akademisyen.

31. Abdullah Al-Tantavi, Şam Yazarlar Dernek Başkanı.

32. Ahmed Abdel Vahid Al-Zandani, Uluslararası ilişkiler Profesörü, Sana'a Üniversitesi.

33. Faysal Fulaz, Genel sekreter, Bahreyn İnsan Hakları Gözleme Derneği.

34. Abu Al-Hayr Bargiş, Barış ve İnsan Hakları Forum İdari Üyesi, Toronto, İtalya.

35. Kutub Al-Arabi, Arap Basın Özgürlüğü Gözlemevi Başkanı.

36. Hani Al-Omuş, Siyasi ve Stratejik Araştırmacı ve Analist, Ürdün.

37. Mohammed Kartib, Suriyeli Siyasi aktivist.

38. Gassan Şikaki, Suriyeli Siyasi Aktivist.

39. Atiyya Adlan, Eski Milletvekili, Islah Partisi Başkanı, Mısır.

40. Fadi Şamiyya, Siyasi Araştırmacı ve Analist, Lübnan.

41. Nabil Al-Otoum, İran Çalışmaları Ünite Başkanı, Umayya Araştırmalar ve stratejik Çalışmalar Merkezi.

42. Mohammed Al-Huseyni, Kıdemli Psikiyatri Sağlık Uzmanı.

43. İsmail Halef Allah, Avukat ve Cezayir-Fransız Hak ve Hürriyetler Dernek Başkanı, Paris.

44. Ahmed Ali Akaşa, Suriyeli Siyasetçi, Ahl Huran Derneği Kurucu Başkanı.

45. Atek Jar Allah, Stratejik Fikir ve Çalışmalar Merkezi.

46. Wasfi Aşour Abu-Zaid. İslam İlkeleri Profesörü

47. Mohammed Omeiş, Libyalı Siyasetçi.

48. Müsteşar Halid Şabeyb. Suriye Yüksek Adli Enstitü Müdürü.

49. Mohammed Sadek, Suriye Sezer Merkezi.

50. Ahmed Amer. Tower Bridge Müsteşarlık ve Uluslararası İlişkiler Kurum Başkanı.

51. Şerif Mansour, Mısırlı Gazeteci.

52. Mohammed Talabi, İslami Fikir Adamı, Fas.

53. Ruslan Mohammed Al-Masri, Akademik, Suriye Bilim adamları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı. 54. Hasan Al-Dughaym Abu Bekir, Suriyeli Araştırmacı.

55. Jassim Al-Shammari, Iraklı araştırmacı ve medya alanı.

56. Suhayb Ghanem Hamudat, Iraklı Siyasi Aktivist.

57. Ali Mohammed Ahmed Al-Wafi, Ekonomi Uzmanı, Yemen.

58. Jaber Al-Harmi, Gazeteci, Katar.

59. Yasin Al-Nahari, Gazeteci, Yemen.

60. Mohammed Sarhan Al-Tamr, Doçent Doktor, Eski Şeriat Fakültesi Dekanı, Osmanlı Üniversitesi. 61. Şerif Abu Şammala, Kudüs Dernek Başkanı, Malezya.

62. Badr Hasan Şafi'i, Akademik ve gazeteci ve Siyasi Araştırmacı.

63. Amid Hüseyn Hmoud, Sosyal Aktivist, Lübnan.

64. Abdel Naser Al-Mahdavi, Araştırmacı ve Eski Milletvekili, Irak.

65. Mohammed Al-Muhtar, Ulema Eğitim Merkezi Müdürü, Moritanya.

66. Mohammed Ahd Barazi, Araştırmacı ve Suriye Meselesi Aktivisti.

67. Abdel Kader Zahran, İslami Fikir Adamı, Suriye.

68. Munir Raşit, Cebhet El-Amel Al-İslami, Ürdün.

69. Aziz Kayid, Siyasetçi, Yemen.

70. Mohammed Al-Fakih. Edebiyatçı ve Siyasetçi, Suriye.

71. Dendel Jabr. Araştırmacı, Suriye Bilim Adamları Derneği.

72. Hasan Suayd, Suriye Bilim Adamları Derneği Üyesi.

73. Abdel Salam Abdel Razzak Al-Baytar, Milli Anayasa ve Adalet Partisi (Vad) Başkan Yardımcısı. Suriye Milli Meclis Üyesi.

74. Abdel Salam Al-Nakib, İş Adamı, Cebhat El-Amal Al-İslami, Ürdün.

75. Nizar Al-Haraki, Suriye Katar Büyükelçisi.

76. Dr. Fuad Al-Banna, İslami Fikir Forum Başkanı, Taiz Üniversitesi Siyasi Bilim Profesörü.

77. Madhat Al-Munir, Araştırmacı ve Gazeteci ve Siyasi Analist, Mısır.

78. Mohammed Abdellatif Al-Bark, Araştırmacı ve Topluluklar ve Göçmen İşleri Uzmanı, İtalya.

79. Aşour Hamid Al-Karbouli, Iraklı Siyasetçi.

80. Ahmed Al-Amrani, Al-Al ve Al-Ashab Dernek Başkanı, Fas.

81. Gazi Al-Tavba. Suriye Bilim Adamları Dernek Başkanı.

82. İbrahim Al-Dib, Arab- Malaysian Bilim ve Kalkınma Grup Genel Müdürü, Haiti Malezya.

83. Akram Kassab, Şer'i Siyaset Araştırmacısı, Dünya Müslüman Âlimler Federasyonu Üyesi.

84. Nadiye Mahmud Mohammed, Üniversite Doktoru, Din Karşılaştırması. Dünyada Kadınların Karşılaştığı zorluklar. ABD.

85. Hamdo Abdel Karim Al-Bakravi, İşadamı, Suriye. 86. Salah Al-Din Salim Arka Da Lübnan Bilim ve Araştırmalar Dernek Başkanı.

87. Ahmed Ajaj, Suriye Gurbetçiler Dernek Başkanı. Sima.

88. Al-Şeyh Mohammed Salem Bin Dudu. Âlimler ve İmamlar Forum Genel Sekreter Başkanı, Moritanya.

89. Şaban Abdel Rahman, Gazeteci, Mısır.

90. Ammar Harun, İnsan Hakları Aktivisti.

91. Al-Şeyh Bilal Yahya Malaz Barudi, Trablus Kıraat Şeyhi, Lübnan.

91. Müslim Bin Salim Al-Vahibi, Akademisyen ve Araştırmacı ve Akide ve Felsefe Araştırmaları Hakemi, Umman.

92. Muhammed Mustafa, Üniversite Profesörü ve İslami Sünnet Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı, Ottawa, Kanada.

93. Fathi AbdelKader. Al-Ruwad Uluslararası Kurum Başkanı.

94. Yasin Hattab, Gazeteci ve Yazar, Libya.

95. Saad Al-Başir, Uluslararası Hukuk Doktoru ve Uluslararası hukukçular federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Ürdün.

96. Main Naim, Yazar ve Siyasi analist

97. Hüseyin İbrahim, Üniversite Profesörü ve Eski Milletvekili, Mısır.

98. Mohammed İbrahim, Mısır Devrim Meclis Üyesi, İnsan Hakları Komitesi.

99. Mohammed Zuhayr Al-Hatib, Suriye Milli Konsey Üyesi, Suriye Vad Partisi Başkanı.

100. Wisam Al-Kubaysi. Iraklı Siyasi Araştırmacı ve Analist, İstanbul.

101. Yasir Abdel Aziz, Yazar ve Siyasi Araştırmacı ve Mısır Eski Vasat Partisi Destek ve Karar Alma Merkezi Direktörü.

102. Mohamed Said, İslami araştırmacı ve Uluslararası Müslüman Alimler Birliği üyesi. 103. Sayın El-Jamal El Hamwi, Suriye Bilginleri Derneği üyesi.

104. Jaber Mahmoud Al-Fedilat, Şeriat Koleji Eski Dekanı.

105. Mohamed Farouk El-Imam, writer and political historian.

106. Ahmad Baccora,İnsani Diplomasi ve Çatışma Çözümleme Stratejik Araştırma Merkezi.

107. Adel Al-Abdullah, araştırmacı ve akademisyen.

108. Hamza Hussein Al-Naimi, akademisyen ve Suriyeli Bilginler Derneği üyesi.

109. Yasser Abdel Azizeski Mısır Al-Wasat Partisi Karar Destek Merkezi'nin yazarı, siyasi araştırmacısı ve yöneticisi.