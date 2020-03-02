İsrail ordusu Filistinlilere gaz, ses ve göz yaşartıcı bomba attı
Filistin halkı, topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimci birimlere tepki gösterisi düzenledi. İsrail ordusu da Filistinli göstericilere gaz, ses ve göz yaşartıcı bomba ile saldırdı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin Halk Direnişi Komitesi, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlama amacıyla planladığı yol projesine karşı gösteri çağrısı yaptı.
Filistinliler, bunun üzerine söz konusu yol projesinin uygulanacağı Nablus kentine bağlı Kusra beldesi yakınlarında toplandı.
Burada namaz kıldıktan sonra gösteri düzenleyen Filistinlilere, İsrail askerleri ses ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. İsrail askerlerinin müdahalesinde çok sayıda göstericinin gazdan etkilendiği belirtildi.
İsrail'e ait çok sayıda iş aracı birkaç gündür bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak üzere Kusra beldesi topraklarında kazı çalışmaları yürütüyor.
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