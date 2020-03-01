01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Rejimden Halep'e saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020
KATİL ESAD KÖYE SALDIRDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'de rejimin, 'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Saldırıdan sonra Kafr köyünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. 'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! TSK Halep’teki Neyrab askeri havaalanını yerle bir etti SON DAKİKA: ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE! TSK HALEP’TEKİ NEYRAB ASKERİ HAVAALANINI YERLE BİR ETTİ
Son dakika: Darbeci Hafter heyetinden katil Esad rejimine üst düzey ziyaret SON DAKİKA: DARBECİ HAFTER HEYETİNDEN KATİL ESAD REJİMİNE ÜST DÜZEY ZİYARET

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN