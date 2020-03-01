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Bomba sesinden irkilen kız yürekleri sızlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
BOMBA SESİNDEN İRKİLEN KIZ YÜREKLERİ SIZLATTI

'de rejiminin saldırısı altındaki 'de atılan bombaların korkuttuğu küçük bir çocuğun o anları, cep telefonu ile kaydedildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun korktuğu anlar yürekleri dağladı

rejimine ait savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde en büyük korkuyu küçük çocuklar yaşıyor.

'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı.

Bomba sesinden irkilen kız yürekleri sızlattı BOMBA SESİNDEN İRKİLEN KIZ YÜREKLERİ SIZLATTI

"KORKMA KIZIM"

Görüntülerde bomba sesi ile irkilen çocuk daha sonra ise "anne" diyerek ağladı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, açılan bir kapının gıcırtısına da korku ile refleks gösterdi. Küçük çocuğun, açılan kapıdan gelen kişinin annesi olduğunu görünce rahatlayıp, gülümsemesi de yer aldı.

Görüntüleri çeken küçük kızın yakını ise "Korkma kızım, korkma. Uçak sesi, korkma otur" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.

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