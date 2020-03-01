Bomba sesinden irkilen kız yürekleri sızlattı
Suriye'de Esad rejiminin saldırısı altındaki İdlib'de atılan bombaların korkuttuğu küçük bir çocuğun o anları, cep telefonu ile kaydedildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun korktuğu anlar yürekleri dağladı
Esad rejimine ait savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde en büyük korkuyu küçük çocuklar yaşıyor.
İdlib'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı.
"KORKMA KIZIM"
Görüntülerde bomba sesi ile irkilen çocuk daha sonra ise "anne" diyerek ağladı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, açılan bir kapının gıcırtısına da korku ile refleks gösterdi. Küçük çocuğun, açılan kapıdan gelen kişinin annesi olduğunu görünce rahatlayıp, gülümsemesi de yer aldı.
Görüntüleri çeken küçük kızın yakını ise "Korkma kızım, korkma. Uçak sesi, korkma otur" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.
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