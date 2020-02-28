İngiltere TAK ve HPG'yi de terör listesine aldı
PKK'nın yapılanmaları TAK ve HPG, İngiltere tarafından 'terör örgütleri listesi'ne alındı. İngiliz parlamentosunun ardından TAK ve HPG için sunulan yasaklama kabul edildi.
İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.
İngiltere İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine dahil edilmesi ve PKK'nın kullandığı diğer adların da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentonun onayının ardından yürürlüğe girdi.
Böylece "Sonnenkrieg Division" adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilirken, "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan "National Action" isimli örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirildi.
İngiltere'de yasaklı örgütlere üye olanlar veya destek verenler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.
TAK terör örgütü PKK'nın şehir, HPG de kırsal alan yapılanması olarak biliniyor.
ABD'nin "PKK'nın uzantısı" kabul ettiği TAK, AB'nin terör örgütleri listesinde ise "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.
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