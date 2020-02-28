Aliyev'den Başkan Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."
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