28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020
ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

, 'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Başkan 'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."

Son dakika: İdlib şehitlerinin intikamı böyle alındı! İşte en net görüntüler |Video SON DAKİKA: İDLİB ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI BÖYLE ALINDI! İŞTE EN NET GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor TÜRKİYE KAHRAMANLARINA AĞLIYOR! İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLUYOR
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir |Video SON DAKİKA HABERİ... MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: KANLI ELLER KIRILANA KADAR DEVAM EDİLECEKTİR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN