Son dakika: Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye
Son dakika haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı. Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nınTwitter hesabından yayımlanan mesajda, "İdlib'de Türk askerlerinin şehit olması haberi bizi derinden üzdü. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Başın sağ olsun, kardeş Türkiye." ifadeleri yer aldı.
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV'DAN İDLİB'DEKİ ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırı sonucu kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.
Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini sunan, yaralı askerler için de şifa dileyen Hasanov, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sizin acınız bizim acımızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun başarıya ulaşacağından emin olduğumu belirtiyor, başarılar diliyorum."
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