Koronavirüsü kapan hastalar için iletişim kartları tasarlandı
Çinli hemşireler, Wuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu. Öte yandan dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı ise 81 bin 279’a yükseldi.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Karantina altına alınan Wuhan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu.
VAKA SAYISI 81 BİNE YÜKSELDİ
Jiangxi kentinden Wuhan'a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, koronavirüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.
Dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı ise 81 bin 279'a yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump’tan koronavirüs kararı!
- 2 ülke İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek
- Hafter, Mitiga Havalimanı'na roketle saldırdı
- ABD'den Esad rejimine İdlib tepkisi
- Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi
- Tüm umre ziyaretleri durduruldu
- ABD, Hamidavi'yi küresel teröristler listesine ekledi
- ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- İsrail'de 'alçak' seçim vaadi!
- Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker göndermeyeceğiz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Kuruluş Osman tek parça izle!
- Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü son durum nedir?
- Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Erken emeklilik şartları nelerdir?
- Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
- BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis oynayana da ceza kesilecek!
- Kredi kartı aidatları iade edilecek mi? Kredi kartı aidatları için önemli karar!
- 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle