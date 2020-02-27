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Koronavirüsü kapan hastalar için iletişim kartları tasarlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
ÇİNLİ HEMŞERİLERİN YENİ İLETİŞİM YOLU!

Çinli hemşireler, kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu. Öte yandan dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı ise 81 bin 279’a yükseldi.

'den dünyaya yayılan koronavirüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Karantina altına alınan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu.

Koronavirüsü kapan hastalar için iletişim kartları tasarlandı KORONAVİRÜSÜ KAPAN HASTALAR İÇİN İLETİŞİM KARTLARI TASARLANDI

VAKA SAYISI 81 BİNE YÜKSELDİ

Jiangxi kentinden Wuhan'a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, koronavirüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.

Dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı ise 81 bin 279'a yükseldi.

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