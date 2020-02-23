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İsrail güneydeki sığınakları açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İSRAİL GÜNEYDEKİ SIĞINAKLARI AÇTI

Filistin'i işgal altına alan İsrail, Gazze tarafından kendilerine 20 roket atıldığını iddia etti. Yapılan açıklama sonrasında İsrail'in güney bölgelerinde bulunan sığınaklar açıldı.

İsrail, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketler sonrasında ülkenin güney bölgelerinde bulunan sığınakları açtı.

20 REKOT ATILDI İDDİASI

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den 20 roket atıldığı ve bu roketlerin 10'unun savunma sistemlerince imha edildiğini duyuruldu. Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail, ülkenin güneyindeki bölgelerde bulunan tüm sığınakları açtı.

Gazze'deki Filistinli gruplar, bugün İsrail'in buldozerle yaptığı vahşi olaya karşılık olarak Gazze'nin etrafındaki Yahudi yerleşim yerlerine yönelik füze saldırısı düzenledi.

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