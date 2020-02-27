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Hindistan'da eziyet sürüyor! Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
FAŞİST ÇETELER MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI: 37 ÖLÜ

'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor. Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı protestocuları öldüresiye dövdü. Son 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

'da, "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda can kayıpları yükseliyor.

Hindistan'da eziyet sürüyor! Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü | VİDEO HİNDİSTAN'DA EZİYET SÜRÜYOR! FAŞİST ÇETELER MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI: 37 ÖLÜ | VİDEO

Ülke dışından gelen göçmenler için 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa sonrası 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

Hindu çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü | VİDEO HİNDU ÇETELER MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI: 37 ÖLÜ | VİDEO

MÜSLÜMANLARI DÖVÜYORLAR
Vatandaşlı Yasası'na karşı çıkan protestoculara polis sert bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Müslümanlara ait evleri ve dini mabetleri yakmaktan geri durmayan polis ve Hindu gruplar yakaladıkları protestocuları ödüresiye dövüp marş okuttu.

KÜTÜPHANEYE DE BASKIN DÜZENLEMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde de Hindistan polisi, Müslüman öğrencilerin bulunduğu bir kütüphaneye baskın düzenlemiş, sopalarla eğitim gören öğrencileri darp etmişti. O anlara ait amatör kamera görüntüleri, tüm dünyada sert tepkiye neden olmuştu.

Vatandaşlık düzenleme yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

Yürülüğe giren yasa ile Hindistan'da yaşayan Müslümanların, vatandaşlık alması adeta imkansız hale getiriliyor.

Hindistan polisi Müslüman öğrencileri kütüphanede copla dövdü | Video HİNDİSTAN POLİSİ MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİ KÜTÜPHANEDE COPLA DÖVDÜ | VİDEO

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