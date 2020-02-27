Hindistan'da eziyet sürüyor! Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü

Hindistan'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor. Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı protestocuları öldüresiye dövdü. Son 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da, "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda can kayıpları yükseliyor.

Ülke dışından gelen göçmenler için 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa sonrası 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

MÜSLÜMANLARI DÖVÜYORLAR

Vatandaşlı Yasası'na karşı çıkan protestoculara polis sert bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.



Müslümanlara ait evleri ve dini mabetleri yakmaktan geri durmayan polis ve Hindu gruplar yakaladıkları protestocuları ödüresiye dövüp marş okuttu.

KÜTÜPHANEYE DE BASKIN DÜZENLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde de Hindistan polisi, Müslüman öğrencilerin bulunduğu bir kütüphaneye baskın düzenlemiş, sopalarla eğitim gören öğrencileri darp etmişti. O anlara ait amatör kamera görüntüleri, tüm dünyada sert tepkiye neden olmuştu.

Vatandaşlık düzenleme yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

Yürülüğe giren yasa ile Hindistan'da yaşayan Müslümanların, vatandaşlık alması adeta imkansız hale getiriliyor.



