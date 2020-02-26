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Son dakika: Çin'de koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
ÇİN'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberi... ’de yeni tip () salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717’ye çıktı. Covid-19’dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni vakası tespit edildi.

Ülkedeki Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 717'ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64'e ulaştı.

KAÇ KİŞİ TABURCU EDİLDİ?

Covid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı ana karası dışında, Hong Kong'da 85'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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