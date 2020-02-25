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Koronavirüs ABD'yi de vurdu! Devlet tahvili getirisi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020
KORONAVİRÜS ABD'Yİ DE VURDU! DEVLET TAHVİLİ GETİRİSİ...

'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, 5 baz puandan fazla azalışla yüzde 1,322'ye düştü ve tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 'ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798'e geriledi.

Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin tırmanışa geçmesiyle artarken, tahvil getirileri rekor seviyelere geriledi.

10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, 5 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 1,322 seviyesine düştü. Bu değerle 'deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

EN SON TEMMUZ 2016'DA 1,325 DEĞERİNE DÜŞMÜŞTÜ
Söz konusu tahvil getirisi en son Temmuz 2016'da, 'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma () kararı almasıyla yüzde 1,325 değerine düşmüştü.

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 'ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798'e geriledi.

Analistler, yatırımcılar için "güvenli liman" olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, 'in ardından , ve başta olmak üzere diğer ülkelerde de Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

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