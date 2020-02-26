Koronavirüs korkunç boyutlara ulaştı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, korkunç boyutlara ulaştı. Yeni tip virüsten etkilenenlerin sayısı 81 bini geçti. Virüs en çok Çin'den sonra Güney Kore, Japonya ve İtalya'da görüldü.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.
2 BİN 762 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 715, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 15, Güney Kore'de 11, İtalya'da 11, Japonya'da 5, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 78 bin 64, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 85 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 31 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
ÇİN'DEN SONRA EN ÇOK BU ÜLKELER ETKİLENDİ
"Güney Kore 1146, Japonya 861, İtalya 323, İran 95, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Avustralya 23, Bahreyn 23, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 14, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Kuveyt 9, İspanya 6, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, İsviçre 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1."
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