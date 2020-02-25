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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de yaklaşık 1000 turistin bulunduğu bir otel, olası bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şüphesiyle karantinaya alındı. Tenerife'ye gelen İtalyan turistte çıkan Kovid-19 nedeniyle bir haftadır konakladığı otele giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 20:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 20:33
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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

İtalya'da Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için Tenerife'ye gelen bir İtalyan doktorda bu virüsün çıkması sonucu, protokol gereği şüpheli herkesin kontrol altına alındığı bildirildi.

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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır Tenerife'de olduğu belirlenen İtalyan doktorun beraberindeki eşi ve bir aile yakınının da gözetim altına alındığını ve bu kişilere yapılan ilk koronavirüs testlerinden negatif sonuç çıktığını duyurdu.

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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

1000 TURİSTE UYARI
İspanyol polisinin, İtalyan doktorun kaldığı oteldeki giriş ve çıkışları tamamen yasakladığı, otelde bulunan 1000 kadar turistin odalarından çıkmamalarının tavsiye edildiği bilgisi verildi.

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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

Sağlık görevlilerinin, tek tek odalarda kontrol yaptığı, koronavirüs testi sonuçlarına göre oteldeki turistlerin durumunun belli olacağı açıklandı.

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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

İspanyol basınındaki görüntülerde ise oteldeki bazı müşterilerin uyarılara aldırış etmeyerek havuza girdiği ya da tesisin içinde dolaştığı görüldü.