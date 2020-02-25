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Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!
İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de yaklaşık 1000 turistin bulunduğu bir otel, olası bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şüphesiyle karantinaya alındı. Tenerife'ye gelen İtalyan turistte çıkan Kovid-19 nedeniyle bir haftadır konakladığı otele giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 20:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 20:33
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