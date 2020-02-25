Avrupa'da koronavirüs karantinası! 1000 turisti otele kapattılar!

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır Tenerife'de olduğu belirlenen İtalyan doktorun beraberindeki eşi ve bir aile yakınının da gözetim altına alındığını ve bu kişilere yapılan ilk koronavirüs testlerinden negatif sonuç çıktığını duyurdu.