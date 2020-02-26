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Son dakika: Koronavirüs Brezilya'ya da sıçradı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
KORONAVİRÜS BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Son dakika haberi... hükümeti 'daki ilk koronavirüs vakasının Brezilya'da görüldüğünü doğruladı.

detaylar gelecek...

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