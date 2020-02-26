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Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020
ALİYEV, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı , Başkan dolayısıyla kutladı. Başkan Erdoğan da tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak 'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.

Başkan Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

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Rusya lideri Vladimir Putin, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti RUSYA LİDERİ VLADİMİR PUTİN, BAŞKAN ERDOĞAN’IN DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

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