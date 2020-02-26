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Fransa'da koronavirüs krizi büyüyor! Bir kişi daha yaşamını yitirdi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020
FRANSA'DA KORONAVİRÜS KRİZİ BÜYÜYOR!

’da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da daha önce de bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

Yerel medyadaki habere göre, Sağlık Bakanlığı, başkent 'teki Pitié Salpêtrière Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören ve ağır semptomlara sahip 60 yaşındaki Fransız hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vaka sayısının da 17'ye yükseldiği Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

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