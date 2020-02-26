DSÖ dünyaya duyurdu! İşte koronavirüste işe yarayan tek ilaç

Koronavirüste (coronavirüs) işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, ABD'li Gilead Science'ın geliştirdiği ve koronavirüs ailesinden SARS ve MERS'e karşı etkili olan remdesiviri işaret ederek, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), remdesivir adlı ilacın coronavirüse (covid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı.

"TEK BİR İLAÇ VAR, O DA REMDESIVIR"

CNN International'da yer alan habere göre; Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

SONUÇLARIN HAFTALAR İÇİNDE ÇIKMASI BEKLENİYOR

DSÖ yetkilileri, insanlarda remdesivir için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçların haftalar içinde elde edilebileceğini de sözlerine ekledi. İlaçla ilgili şu an iki çalışma yapıldığını açıklayan bir Amerikan biyoteknoloji şirketi, ilacın biri hastalığı ağır olan, diğeri orta derecede olanlara yönelik olarak araştırıldığını duyurdu. Şirket, çalışmanın sonuçlarını ise nisan ayında almayı planlıyor.

BAŞARILI OLDUĞU HASTALIKLAR

Geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılan remdesivirin, koronavirüs ailesinden olan MERS ve SARS üzerinde başarı elde ettiği açıklandı.