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DSÖ dünyaya duyurdu! İşte koronavirüste işe yarayan tek ilaç

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
DSÖ AÇIKLADI! İŞTE KORONAVİRÜSTE İŞE YARAYAN TEK İLAÇ

Koronavirüste (coronavirüs) işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı. () , ABD'li Gilead Science'ın geliştirdiği ve koronavirüs ailesinden ve 'e karşı etkili olan remdesiviri işaret ederek, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

(), remdesivir adlı ilacın coronavirüse (covid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı.

"TEK BİR İLAÇ VAR, O DA REMDESIVIR"
CNN International'da yer alan habere göre; 'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ , "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

SONUÇLARIN HAFTALAR İÇİNDE ÇIKMASI BEKLENİYOR
DSÖ yetkilileri, insanlarda remdesivir için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçların haftalar içinde elde edilebileceğini de sözlerine ekledi. İlaçla ilgili şu an iki çalışma yapıldığını açıklayan bir Amerikan biyoteknoloji şirketi, ilacın biri hastalığı ağır olan, diğeri orta derecede olanlara yönelik olarak araştırıldığını duyurdu. Şirket, çalışmanın sonuçlarını ise nisan ayında almayı planlıyor.

BAŞARILI OLDUĞU HASTALIKLAR
Geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılan remdesivirin, koronavirüs ailesinden olan ve üzerinde başarı elde ettiği açıklandı.

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