25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Japonya’da korkutan gelişme! 1 kişi daha hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020
JAPONYA’DA KORKUTAN GELİŞME!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 'da ölümlere neden oluyor. Japonya’da korona virüsü nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle endişenin arttığı 'da virüs bilançosu ağırlaşıyor. Japon devlet haber ajansından yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırılan 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirtildi. 80'li yaşlarda bir erkek olduğu belirtilen yolcunun daha önce gemide yapılan testlerde pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da 2 hafta süreyle karantinaya alınan gemideki yolcular geçtiğimiz çarşamba itibariyle tahliye edilmiş, şimdiye dek gemiden 691 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Daha önce korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Doğrulanan son vaka ile birlikte, gemi yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, Japonya'daki toplam ölü sayısı ise 5'e yükseldi.

Son dakika: Çin’de koronavirüs Covid-19 salgınında ölü sayısı yükseldi SON DAKİKA: ÇİN’DE KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Koronavirüs İtalya'yı vurdu! Bir organizasyon daha iptal edildi KORONAVİRÜS İTALYA'YI VURDU! BİR ORGANİZASYON DAHA İPTAL EDİLDİ
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN