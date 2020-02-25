Japonya’da korkutan gelişme! 1 kişi daha hayatını kaybetti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Japonya'da ölümlere neden oluyor. Japonya’da korona virüsü nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle endişenin arttığı Japonya'da virüs bilançosu ağırlaşıyor. Japon devlet haber ajansından yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırılan 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirtildi. 80'li yaşlarda bir erkek olduğu belirtilen yolcunun daha önce gemide yapılan testlerde pozitif sonuç verdiği öğrenildi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da 2 hafta süreyle karantinaya alınan gemideki yolcular geçtiğimiz çarşamba itibariyle tahliye edilmiş, şimdiye dek gemiden 691 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Daha önce korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Doğrulanan son vaka ile birlikte, gemi yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, Japonya'daki toplam ölü sayısı ise 5'e yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi
- Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı arttı
- Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı
- BM'den İdlib için flaş uyarı!
- Venezuela'dan Türkiye ve İran'a başsağlığı
- ABD’den koronavirüsü kararı! Harekete geçtiler...
- İran'da gece yarısı korkutan deprem!
- İsrail Gazzeli balıkçıların mesafesini düşürdü
- Adliye katibi sapık çıktı! Tutuklandı...
- İdlibliler mağaralara sığınmaya başladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?