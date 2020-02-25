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Esad rejimi yine okulları hedef aldı! 4 kişi yaşamını yitirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ESAD REJİMİ YİNE OKULLARI HEDEF ALDI!

Beşşar Esad rejimi güçlerinin kent merkezindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda dört okul misket bombasıyla hedef alınırken, ikisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil hayatını kaybetti. İdlib'deki okullardan birinin avlusunda yerdeki kan izleri ve karadan karaya atılan misket bombasının patladıktan sonra betona saplanan kapsülü dikkati çekti.

Esad rejimi ordusu ve destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, kent merkezine karadan saldırılar düzenledi.

Saldırılarda dört okul da bombaların hedefi oldu.

Esad rejimi yine okulları hedef aldı! 4 kişi yaşamını yitirdi ESAD REJİMİ YİNE OKULLARI HEDEF ALDI! 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda ikisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil öldü.

İdlib'deki okullardan birinin avlusunda yerdeki kan izleri ve karadan karaya atılan misket bombasının patladıktan sonra betona saplanan kapsülü dikkati çekti.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da gün içinde İdlib kent merkezini bombaladı.

Esad rejimi ve 'nın söz konusu saldırılarında toplam 12 sivil yaralandı.

ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent 'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

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