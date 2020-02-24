Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı "50 oldu" iddiası

Son dakika haberi... İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.Öte yandan koronavirüs Bahreyn, Afganistan ve Kuveyt'e de sıçradı. Kuzey Kore'nin de Covid-19'un Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancıyı karantina altına aldığı bildirildi. Ayrıca Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Covid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi.

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi.





Kum'da Covid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim." ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti.

RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Öte yadnan İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Covid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.





BAHREYN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, İran'dan dönen bir kişi, virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Selmaniye bölgesindeki İbrahim Halil Kanu Sağlık Merkezi'nde karantina altına alındı.

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırılan haberde, bunun ülkedeki ilk vaka olduğu ifade edildi.



ÇİN'DE SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 442'si Çin ana karasında olmak üzere toplam 2 bin 462 kişi yaşamını yitirirken virüsün bulaştığı kişilerin sayısı 79 bine yaklaştı.







KUVEYT'TEN AÇIKLAMA

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin sağlık ekipleri tarafından sürekli gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Kuveyt, Covid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan dün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

AFGANİSTAN'DA İLK COVID-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülke basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti.

Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

KOVİD-19 NEDENİYLE YENİ ZELANDA VE KUZEY KORE'DE YENİ ÖNLEMLER ALINDI



Yeni Zelanda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan Covid-19 salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını 8 gün daha uzattı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Çin'den gelen yabancılara uygulanan ve bu gece sona ermesi planlanan 14 günlük seyahat yasağının 8 gün daha yürürlükte kalacağını açıkladı.

Ardern, Yeni

Zelanda vatandaşları ve kalıcı oturum izni bulunanların 14 gün boyunca tecrit edilme koşuluyla geri dönebileceklerini ifade ederek, seyahat yasağının sona ermesinin ardından her 48 saatte bir yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

KUZEY KORE, 380 YABANCIYI KARANTİNA ALTINA ALDI

Kuzey Kore'nin de Covid-19'un Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancıyı karantina altına aldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Yayın İstasyonuna dayandırdığı haberine göre, karantina altına alınan yabancıların büyük bölümünü, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşayan diplomatlar oluşturuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

AVUSTURYA, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE İTALYA'DAN TREN SEFERLERİNİ DURDURDU

Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.

ÖBB'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.

Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Covid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA'ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Covid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

İtalya'da cuma gününden bu yana hızla yayılan Covid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, virüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.



DÜNYADA KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 79 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, Japonya'da 4, Güney Kore'de 7, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Covid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Japonya 838, Güney Kore 763, İtalya 152, Singapur 89, İran 47, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 10, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.