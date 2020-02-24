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Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim tırmanıyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR!

- sınırında gerilimi tırmandıran olay. Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Saldırı sonrası Azerbaycan ordusu Ermenistan'a sert karşılık verdi.

Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ordusunun Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun havan topu ve diğer büyük çaplı silahlarla açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan İbrahim Veliyev isimli askerin şehit düştüğü ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun açılan ateşe karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusundan bir askerin öldürüldüğü, bir subayın da yaralandığı kaydedildi.

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