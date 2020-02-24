Son dakika: İran'a açılan Gürbulak kapatıldı! TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van ve Hakkari’nin yanısıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara kapatıldı. Sınır kapısında bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.Tüm dünyada endişeye neden olan ve Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran'a açılan tüm kapılarını kapattı. İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye'de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.
İran'dan Türkiye'ye yaya olarak gelen Türk işadamı Serhat İnan Niyet, "İki gün önce Azerbaycan'dan İran'a geçtim. İran'a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran'dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran'a alınıyor. Türk plakalı TIR ve diğer araçların İran'a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralar da var" diye konuştu.
"İRAN EKONOMİSİNE DARBE VURACAK"
Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün ülke ekonomilerine büyük darbe vuracağını söyledi.
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