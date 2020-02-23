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İran'daki depremde 25 kişi yaralandı | Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İRAN'DAKİ DEPREMDE 25 KİŞİ YARALANDI

'ın sınırındaki eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.

'ın sınırındaki eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.

İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

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