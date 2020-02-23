Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı! Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah ithamlar
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı kritik anlaşmalar, hamleler ve son olarak da Kapalı Maraş kozu Rumları adeta köşeye sıkıştırdı. Bölgede yaşanan doğalgaz geriliminde Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini gönderdi. Bölgede bir süre gezinen savaş gemisi Güney Kıbrıs'taki Limasol Limanı'na demirledi. ABD'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı bildirildi.Limasol Limanı'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti.
İçerisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.
RUM LİDER'İN 'SAVAŞ GEMİSİ' SEVİNCİ
Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, Fransa donanmasından Charles de Gaulle uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rum lider, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" dedi.
ANASTASAIDIS'TEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH İTHAMLAR
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini hazmedemeyen Anastasaidis yaptığı açıklamada "Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor. Askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yasadışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mağusa'nın tellerle örülü bölgesi (Kapalı Maraş) için tehditlerde bulunuyor. Libya ile yasadışı bir memorandum imzaladı." ifadelerini kullandı.
ABD, KIBRIS'A ÜS İNŞA EDİYOR
Öte yandan, Amerika'nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi. Rum medyası, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu iddia etti. ABD'nin, Rum Baf havaalanında ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti. Kaynak: DHA
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