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Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı! Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah ithamlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
KIBRIS'TA KRİTİK GELİŞME! FRANSA VE ABD...

'nin 'de yaptığı kritik anlaşmalar, hamleler ve son olarak da Kapalı kozu Rumları adeta köşeye sıkıştırdı. Bölgede yaşanan doğalgaz geriliminde Rumların yanında yer alan , bölgeye '' adlı savaş gemisini gönderdi. Bölgede bir süre gezinen savaş gemisi Güney Kıbrıs'taki 'na demirledi. 'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı bildirildi.

'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri , Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti.

İçerisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.



RUM LİDER'İN 'SAVAŞ GEMİSİ' SEVİNCİ

Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, donanmasından uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rum lider, "Fransa'nın 'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" dedi.



ANASTASAIDIS'TEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH İTHAMLAR

'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini hazmedemeyen Anastasaidis yaptığı açıklamada "Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor. Askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yasadışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mağusa'nın tellerle örülü bölgesi (Kapalı ) için tehditlerde bulunuyor. ile yasadışı bir memorandum imzaladı." ifadelerini kullandı.



ABD, KIBRIS'A ÜS İNŞA EDİYOR

Öte yandan, Amerika'nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi. Rum medyası, ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu iddia etti. ABD'nin, Rum Baf havaalanında ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti. Kaynak: DHA

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