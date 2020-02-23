Son dakika: İran'dan bir deprem haberi daha!
Son dakika haberi... AFAD: İran'nın Khoy kentinde saat: 12:48'de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremden önce de İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Son dakika haberi... AFAD: İran'nın Khoy kentinde saat: 12:48'de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
İRAN'DA 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bu depremden önce de İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İRAN'DAKİ İLK DEPREMDE 25 KİŞİ YARALANDI
İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.
İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.
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