23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'da ikinci 5,9 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
İRAN'DA İKİNCİ 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi... 'da 5,9 büyüklüğünde bir  daha meydana geldi. Depremin Hoy kentinde saat 19,00'da meydana geldiği öğrenildi. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Son dakika haberine göre 'da 5,9 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. Depremin Hoy kentinde saat 19,00'da meydana geldiği öğrenildi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı. Deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ DEPREM
Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü İran'ın Hoy bölgesi olan depremde Van'ın Başkale ilçesinde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem için açıklama SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ 5,9'LUK DEPREM İÇİN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN İRAN DEPREMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN