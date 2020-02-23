İran'da ikinci 5,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Hoy kentinde saat 19,00'da meydana geldiği öğrenildi. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Son dakika haberine göre İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Hoy kentinde saat 19,00'da meydana geldiği öğrenildi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı. Deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ DEPREM

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü İran'ın Hoy bölgesi olan depremde Van'ın Başkale ilçesinde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ