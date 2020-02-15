Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kapalı Maraş” konusunda yapılan tarihi toplantıda açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, “Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir” ifadelerini kullandı.

"Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa şehrine bağlı olan kapalı Maraş'ta başladı.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur." dedi.

BÜYÜK KATILIM

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, turizm örgütleri, ekonomik örgütler, üniversite rektörleri ve üst düzey yetkililer katıldı.

FLAŞ SÖZLER

Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir." İfadelerini kulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit edilmiştir. Bu vakıf arazileri, 1950'li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir ve buna ilişkin arşiv kayıtları da mevcuttur. Bu konuda en küçük bir soru işareti dahi bulunmamaktadır." dedi

"HUKUK TEMELİNDE GİDERMEKTİR"

Oktay, "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir."