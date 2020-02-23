23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde alay konusu oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
ERMENİSTAN BAŞBAKANI ÜLKESİNDE ALAY KONUSU OLDU

Başbakanı 'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede gündem oldu ve Ermeni vatandaşlar tarafından alay konusu yapıldı.

Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi.

Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor.



Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu.

Çok sayıda Ermeni, 'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.

Tarihte bir ilk gerçekleşti! İlham Aliyev, Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın yüzüne karşı söyledi TARİHTE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ! İLHAM ALİYEV, ERMENİSTAN LİDERİ NİKOL PAŞİNYAN'IN YÜZÜNE KARŞI SÖYLEDİ
Tarihte bir ilk gerçekleşti! İlham Aliyev, Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın yüzüne karşı söyledi
Ahıska Türkü Nadim Aliyev, Başkan Erdoğan’a emanet ettiği Kur’an-ı Kerim'in hikayesini anlattı AHISKA TÜRKÜ NADİM ALİYEV, BAŞKAN ERDOĞAN’A EMANET ETTİĞİ KUR’AN-I KERİM'İN HİKAYESİNİ ANLATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN