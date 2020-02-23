Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde alay konusu oldu
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede gündem oldu ve Ermeni vatandaşlar tarafından alay konusu yapıldı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi.
Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor.
Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu.
Çok sayıda Ermeni, Nikol Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.
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