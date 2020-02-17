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Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rumların kabusu oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2020
TÜRKİYE'NİN KAPALI MARAŞ HAMLESİ RUMLARIN KABUSU OLDU

ile Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () '' olarak da bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasına yönelik adımı Rumların tepkisini çekmeye devam ediyor.   Başkanı "Türkiye’nin meydan okuma hareketidir" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkanı , Maraş ile ilgili atılan adımları, "'nin meydan okuma hareketi" olarak niteledi. Anastasiadis, Maraş'ın açılma sürecinde diplomatik adımlar atacaklarını belirterek, "Eli kolu bağlı kalmayacağız" dedi.

"Türklerin 'taki tahrik edici faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek" diyen Anastasiadis, Güney 'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rum lider, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerek karadaki gerek 'deki egemenlik haklarının ihlali kabul edilemezdir. Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY’DAN “KAPALI MARAŞ” AÇIKLAMASI
Kapalı Maraş için tarihi gün! 46 yıl sonra... KAPALI MARAŞ İÇİN TARİHİ GÜN! 46 YIL SONRA...
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rumların kabusu oldu! TÜRKİYE'NİN KAPALI MARAŞ HAMLESİ RUMLARIN KABUSU OLDU!
Son dakika: Türkiye ve KKTC'den 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım! SON DAKİKA: TÜRKİYE VE KKTC'DEN 'HAYALET ŞEHİR' KAPALI MARAŞ İÇİN TARİHİ ADIM!

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