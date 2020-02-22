Ruhani: "Hepimiz nükleer anlaşmayı korumak için çaba göstermeliyiz"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, herkesin nükleer anlaşmayı korumak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'u kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, burada nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ruhani, nükleer anlaşmanın, bölgenin ve dünyanın çıkarına olduğunu belirterek, "ABD'nin bu anlaşmadan çıkması, kendi halkına, bölgeye ve dünyaya zarar vermiştir. Hepimiz nükleer anlaşmayı korumak için çaba göstermeliyiz. Biz, bu doğrultuda AB ile müzakere yolunu kapatmadık." ifadelerini kullandı.
"BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN KAYNAĞI ABD"
ABD yaptırımlarının gıda ürünleri ve ilaçları da kapsadığını savunan Ruhani, uluslararası kamuoyundan bu baskıları kınamasını istedi.
Ruhani, Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasına ilişkin aldığı kararı hatırlatarak, "ABD'nin bölgedeki varlığı ve davranışları istikrarsızlığın kaynağını oluşturmaktadır. " dedi.
Bakan Blok ise nükleer anlaşmanın önemli olduğunu belirterek, ABD'nin bundan çıkmasının doğru olmadığını kendilerine de açık bir şekilde söylediklerini aktardı.
Hollanda'nın nükleer anlaşmanın korunması için çaba göstereceğini vurgulayan Blok, bunun için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere dün İran'a gelen Blok, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de bir araya gelmişti.
Blok'un İran'daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceği ifade ediliyor. aa
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