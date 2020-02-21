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Mısır'dan büyük skandal! Gazze sınırına duvar örüyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020
MISIR'DAN BÜYÜK SKANDAL! GAZZE SINIRINA DUVAR ÖRÜYORLAR

yönetiminden bir skandal daha. işgali altındaki şeridi sınırına, 3 metre yüksekliğinde 13,5 kilometre uzunluğunda beton duvar inşa ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah'ın doğusunda bulunan kontrolündeki Kerm Ebu Salim sınır kapısından başlayarak denize kadar uzanacak duvarın inşasının ilk adımı, birkaç hafta önce atıldı.

Filistinliler tarafından 2008'de yıkılan duvara birkaç metre mesafedeki yeni duvarın iki kilometresinin tamamlandığı aktarıldı.

13.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK
Duvarın, 3 metre yüksekliğinde 13,5 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili henüz 'deki İçişleri Bakanlığı ya da 'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'a bağlı güvenlik güçleri, 'ın Sina yarımadasında faaliyet gösteren 'e bağlı Ensar Beyt el-Makdis örgütüne karşı sınır bölgesindeki önlemlerini arttırmıştı.

ASKERİ BÖLGE HALİNE GELMİŞTİ
Mısır yönetimi 2013'ten sonra örgütün saklanamaması için sınır bölgesindeki yerleşim yerlerini yıkarak bölgeyi insansızlaştırmaya başlamış ve askeri bölge haline getirmişti.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.

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