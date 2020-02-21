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Almanya'dan İsrail'e “yerleşim birimlerini genişletme” tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ALMANYA'DAN İSRAİL'E ÇOK SERT TEPKİ!

, 'in 'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki gösterdi. Almanya, İsrail'i bu planlarından vazgeçmeye çağırdı ve bin inşa edeceği açıklamasından derin endişe duyduğunu belirtti.

yapılan yazılı açıklamada, federal hükümetin, 'in işgal altında tuttuğu 'teki Yahudi yerleşim birimlerinde 5 bin inşa edeceği açıklamasından derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni konut birimlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü daha fazla 'dan ayıracağı ve bu nedenle müzakereye dayalı iki devletli çözümün parçası bir devleti olasılığını baltalayacağı ifade edildi.

"İNŞASINI DURDURMAYA ÇAĞIRIYOR"

Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararına işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle Alman hükümeti, İsrail hükümetine, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Har Homa ve Givat Hamatos yerleşim birimlerini inşa etme planlarını terk etmeye ve işgal altındaki bölgelerde uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim yerlerinin inşasını durdurmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

DOĞU KUDÜS'TE 13 YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ BULUNUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı. Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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