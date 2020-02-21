21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'daki seçimler koronavirüs damgasını vurdu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020
İRAN'DAKİ SEÇİMLER KORONAVİRÜS DAMGASINI VURDU!

'da koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. seçimlerinde İranlılar sandık başına maskelerle gidiyor.

Başkent Tahran'ın değişik noktalarında kurulan sandıklarına giden vatandaşların koronavirüsten duydukları endişe dikkati çekiyor. Ülkedeki vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi vatandaşlarındaki tedirginliği daha da arttırdı.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ SEÇİMLERE KATILIMI DÜŞÜREBİLİR
Virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve kalabalık yerlere gitmemesinin, seçimlere katılımı düşüreceği ifade ediliyor.

Bu arada koronavirüse karşı tedbir amacıyla metro ve otobüsleri dezenfekte etmeye başlayan Tahran Büyükşehir Belediyesi, bazı büyük meydanları da kriz merkezleri olarak tahsis edeceğini ve billboardlar üzerinden halkı bilinçlendireceğini bildirdi.

İran İlaç ve Gıda Kurumu da virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfekte edici jel dağıtımına başladı.

Ülkede 11. seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. İran'da 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN