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İsrail polisi rahat durmuyor! Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
MESCİD-İ AKSA'DA CEMAATE ALÇAK SALDIRI

 polisi, sabah namazı sonrası 'da tatlı dağıtan Filistinli bir kadını darp ederek gözaltına aldı. İsrail polisi, olaya tepki gösteren cemaate saldırarak onları da gözaltına almakla tehdit etti.

Bölgede bulunan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polisi işgal altındaki 'te bulunan 'da sabah namazını kılan cemaate tatlı dağıtan Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

CEMAATE SALDIRDILAR

Cemaat, Filistinli kadının tatlı dağıttığı için darp edilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İsrail polisi ise tepki gösteren cemaate saldırarak, onları da gözaltına almakla tehdit etti.

HER CUMA AYNI SENARYO

İsrail polisi, yaklaşık bir aydır cuma günleri sabah namazlarında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cemaate saldırıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu 'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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