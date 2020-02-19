İşgalci İsrail seyyar okula el koydu
Giriş Tarihi: 19.02.2020
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli çocukların öğrenim gördüğü Susiya adlı seyyar okula el koydu. İsrailli yetkililer, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 100 öğrencinin eğitim gördüğü okula el konduğunu savundu.İsrail güçleri, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın El Halil kentinde seyyar okula el koydu.
Filistinli Muhammed Mghanim, "Yaşları 6 ila 10 arasında değişen 100 öğrenci eğitim alacaktı. Şimdi soğukta oturacaklar" ifadelerini kullandı. İsrail işgal güçleri, seyyar okulun götürülmesine izin vermek istemeyen bir Filistinliyi de göz altına aldı.
Öte yandan İsrail polisi, dün silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenlemiş, anaokulu Müdürü Rabab Awaida, yaklaşık 40 polisin silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle okula baskın düzenlediğini belirtmişti.
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