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İsrail basınından flaş iddia! "ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İSRAİL BASININDAN FLAŞ İDDİA!

gazetesi, yönetiminin, İsrail Başbakanı ile Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.

gazetesi, yönetiminin, İsrail Başbakanı ile Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.

Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde 'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.

Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

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