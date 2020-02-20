20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Çinli bilim insanından korkutan açıklama: Koronavirüs kalıcı olabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
ÇİNLİ BİLİM İNSANINDAN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Çinli bilim insanı Çın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu. Vang, Kovid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

South China Morning Post'un haberine göre, Merkezi Televizyonuna (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı , Kovid-19'un kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Kovid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir." dedi.

Vang, Kovid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Çin'de Kovid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken, salgında 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle aralarında 'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei koronavirüs ile ilgili tüm gerçekleri A Haber'de anlattı |Video ÇİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜM GERÇEKLERİ A HABER'DE ANLATTI |VİDEO
Güney Kore'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm! Yetkililer halkı uyardı GÜNEY KORE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM! YETKİLİLER HALKI UYARDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN