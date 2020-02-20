Güney Kore'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm! Yetkililer halkı uyardı
Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yeni vakalardan çoğunun görüldüğü Daegu şehrinde halktan zorunlu kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi
Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNEY KORE'DE YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM
Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.
Zatürre tedavisi görürken yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölümünden sonra Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.
DAEGU ŞEHRİ HALKINA EVDEN ÇIKMAMALARI ÇAĞRISI YAPILDI
Güney Kore'de, 53 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
Kwon, halktan kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 53 yeni vakadan 51'inin Daegu'da, 2'sinin başkent Seul'de tespit edildiği bildirildi.
VİRÜSÜ TAŞIYAN DAHA FAZLA KİŞİ OLABİLİR
Açıklamada, Daegu'da tespit edilen son vakalardan 23'ünün, virüsü taşıdığı salı günü doğrulanan 61 yaşındaki Güney Koreli bir kadının daha önce şehirde katıldığı kilise ayininde bulunduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu kadının 9 ve 16 Şubat'ta ayinlere katıldığını ve bu nedenle virüsü taşıyan daha fazla kişi olmasından endişe edildiğini ifade etti.
Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.
Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.
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