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Libya'da son dakika gelişmesi! UMH güçleri darbeci Hafter milislerinden 25'ini etkisiz hale getirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020
LİBYA'DA 25 HAFTER MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Birleşmiş Milletler () nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri saflarında savaşan milislerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda en az 25 silahlı milisin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

SİLAHLI MİLİSLER ESİR ALINDI

Hafter milislerinin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı milislerden bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan milislerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile 'de yapılacak 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.

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