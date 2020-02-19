Son dakika: BM, darbeci Hafter'in liman saldırısını kınadı
Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılarıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.
UNSMIL, BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin, Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya alması üzerine yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 5+5 formatındaki toplantıların yeniden başlaması dileğinde bulunulurken, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na yaptığı saldırıya sert tepki gösterildi.
Saldırının bir dizi zaiyatla sonuçlandığı ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan geminin vurulmasının gerçek bir felakete yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, "Trablus Limanı'nın dün Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir şekilde ve yeniden kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.
UNSMIL, açıklamada, özellikle çatışma bölgelerinde gerilimin ve kışkırtıcı eylemlerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Libya'da krizin sona erdirilmesi için tüm tarafları diyaloğa başlaması çağrısında bulundu.
Öte yandan, UNSMIL Sözcüsü Jean El Alam yaptığı açıklamada, "UHM delegasyonunun (5+5 formatındaki askeri komite) toplantılarına katılımlarını askıya aldığını teyit ediyorum." dedi.
El Alam, Cenevre'deki görüşmelerin akibetine ilişkin ise bir yorumda bulunmadı.
UMH ASKERİ KOMİTE TOPLANTILARINA KATILIMINI ASKIYA ALMIŞTI
UMH Başkanlık Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, saldırganlara (Hafter milisleri) ve işledikleri ihlallere karşı kararlı bir tavır alınıncaya kadar Cenevre'de yürütülen askeri komite toplantılarına katılımın askıya alındığı bildirilmişti.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.
Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirmiş, 5'i yaralanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı
- İşgalci İsrail seyyar okula el koydu
- Dünya bu anı konuşuyor!
- İsrail ordusundan İran'a kıskaç!
- İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...
- Esrarengiz 'koronavirüs' detayı! ABD'de 39 yıl önce...
- İngiltere'den çok tartışılacak karar!
- Koronavirüs komşuya sıçradı!
- Türkiye'nin ilk rotası belli oldu! Hedef 15 numaralı parsel
- Saçını traş edip bıyığını kestiler! Kimliği şoke etti...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?