Dolmabahçe Anlaşması'nın detayları belli oldu! Türkiye'nin ilk rotası 15 numaralı parsel
BM'nin yayımlayacağı Türkiye ile Libya arasındaki Dolmabahçe Anlaşması'nın detayları belli oldu. Ankara ilk olarak Girit'in doğusundaki petrol-doğalgaz yatakları için ruhsat verecek. Oruç Reis araştırma gemisinin ilk rotası Yunan işgaline konu sözde 15 numaralı parsel olacak.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve önceki günkü 17 Şubat Devrimi'nin 9. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı sonucu bölgeden bir süre dumanlar yükseldi.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Doğu Akdeniz'e ilişkin Türkiye-Libya anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku Bölümü'ne kaydedilmesi artık an meselesi. Dolmabahçe'de imzalanan anlaşmanın BM bülteninde yayımlanarak Türk münhasır ekonomik bölge (MEB) alanlarının uluslararası kamuoyuna ilanıyla birlikte bölgede sismik arama ve sondaj faaliyetleri başlayacak.
İlk olarak Türkiye Petrolleri (TP), Girit'in doğusundaki MEB alanlarında ruhsatlandırma yapacak. Bölgede arama-sondaj çalışmalarının bu yıl içerisinde başlaması planlanıyor. Türkiye, Girit adası açıklarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yapma niyetini açıkça beyan etmişti.
ORUÇ REİS ORAYA GİDECEK
Ruhsat sahalarının belirlenmesiyle sismik araştırmaların başlatılacağı bölgeye ilk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi gidecek. Kuzey Afrika'da Osmanlı hakimiyetinin kurulmasında önemli katkısı olan Oruç Reis'in adını taşıyan geminin bulguları doğrultusunda bölgeye sondaj platformu gönderilecek.
Türkiye, Fayez es-Serrac liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükûmetinden (UMH) talep gelmesi halinde, Libya sahalarındaki araştırma-sondaj faaliyetlerine de katkı sunacak. Halen iki sondaj, üç araştırma gemisi varlığına bir sondaj gemisi daha eklemeye hazırlanan ve Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma-sondaj faaliyetleriyle birçok ülkenin kaynaklarını çıkarmak için hizmet almak üzere başvurduğu Türkiye, Libya'yı da bu konuda desteklemeye hazır olduğunu beyan etmişti.
YUNAN AZ DAHA ÇALIYORDU
Türkiye'nin ruhsatlandırma ve sondaj faaliyetlerine konu Türkiye-Libya MEB sınırı, Yunanistan'ın Libya iç karışıklığını fırsat bilerek 2011 yılında tek taraflı olarak sismik araştırma sahası ilan ettiği İyon denizi ve Girit adası güneyinde bulunan sahaya karşılık geliyor.
Yunanistan'ın buradaki sözde 15 ve 20 numaralı parselleri 2014 yılında uluslararası hidrokarbon araştırma ve işletme ihalelerine açılmıştı. Bu yolla Libya MEB sahasından 39 bin kilometrekarelik deniz yetki alanını işgal etmeye çalışan Yunanistan'ın sözde 15 numaralı parselin yarısı ise Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyordu.
BM ilanı sonrasında Girit'in doğusundaki arama çalışmaları ilk olarak, Yunanistan'ın işgaline konu sözde 15 numaralı parselden başlatılacak.
EASTMED ARTIK ÇÖP
Doğu Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanlarının batı sınırının deklare edileceği BM ilanı, İsrail'in Güney Kıbrıs üzerinden Girit'e ulaştırmayı planladığı EastMed boru hattı projesinin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
Dolmabahçe anlaşmasının BM tarafından yayımlanmasıyla birlikte, Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkeden onay alınmadan arama-sondaj yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken imkansız hale gelmiş olacak.
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