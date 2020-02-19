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İsrail ordusundan İran'a kıskaç! Özel birim kurma kararı aldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2020
İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN'A KISKAÇ!

'nun gerilimli bölgesinde sular ısınıyor. 'den gelen habere göre ülke "'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için içinde özel bir birim oluşturulmasına karar verdi.

ordusu, "hızlanma" adını verdiği 5 yıllık çalışma planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Plana göre "'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için içinde yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.

İSRAİL'DEN İRAN'A KARŞI TEDBİR

"İran Direktörlüğü" adı verilen ve bir tümgeneralin kontrolünde olacak birim, Tahran yönetiminin nükleer programının yanı sıra 'deki askeri varlığı gibi konulara da odaklanacak.

AYRINTILI BİLGİLER PAYLAŞILMADI

Söz konusu birim, İran ile mücadelenin yanı sıra İsrail ordusunun stratejik ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapacak. Bu yaz faaliyete geçmesi beklenen birimin büyüklüğü ve kaç kişinin görev yapacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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