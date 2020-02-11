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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Bakanı Mike Pompeo, 'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi 'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için 'ya gönderdiğini belirtti.

Rejim güçleri tarafından 'de gerçekleştirilen saldırıların ardından her geçen gün masum insanların dökülen kanları artmaya devam ediyor. 'nin ardından ABD tarafından da bir açıklama yapıldı.

Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

İdlib'de dün hayatını kaybeden askerin ailelerini başsağlığı dileklerimi iletiyorum. ve Esad rejiminin saldırıları son bulmalı. 'i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. müttefiki 'nin yanındayız.

NATO'dan İdlib açıklaması: Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli NATO'DAN İDLİB AÇIKLAMASI: ESAD REJİMİ VE RUSYA, İDLİB'DE SALDIRILARA SON VERMELİ
İdlib saldırısı sonrası ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Suriye konusu masada İDLİB SALDIRISI SONRASI ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET! SURİYE KONUSU MASADA

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