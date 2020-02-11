ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Giriş Tarihi: 11.02.2020
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.
Rejim güçleri tarafından İdlib'de gerçekleştirilen saldırıların ardından her geçen gün masum insanların dökülen kanları artmaya devam ediyor. BM'nin ardından ABD tarafından da bir açıklama yapıldı.
Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
İdlib'de dün hayatını kaybeden askerin ailelerini başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya ve Esad rejiminin saldırıları son bulmalı. James Jeffrey'i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. Nato müttefiki Türkiye'nin yanındayız.
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